/629544/محمد-النني-يسجل-هدف-رائع-في-شباك-نيو-كاسل-فيديو

أحرز محمد الننى، لاعب وسط آرسنال الإنجليزى، الهدف الأول لفريقه أمام نيوكاسل يونايتد فى المباراة التى تجمعهما حاليا على ملعب سانت جيمس بارك فى إطار منافسات المرحلة الـ 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي البريميرليج لكرة القدم.

سجل الننى الهدف بعد مرور 5 دقائق فقط من انطلاق اللقاء عن طريق قذيفة على يسار حارس نيوكاسل لم يستطع التصدى لها، من خلال عرضية من هيكتور بيلليرين مرت من أوباميانج وقابلها محمد النني بتصويبة مباشرة رائعة في المرمى مسجلا الأول. هدف محمد النني أفضل لاعب مصري في الدوري الانجليزي بعد تريزيجيه 🇪🇬❤️pic.twitter.com/ekvkZx0pem — 𓀵 (@m0stavic) May 2, 2021

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد النني يسجل هدف رائع في شباك نيو كاسل «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.