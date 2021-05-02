/629545/فساد-المحافظين-السبب-مطالب-لجونسون-بالاستقالة-من-رئاسة-وزراء-بريطانيا

طالب عضو بارز في حزب المحافظين، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بضرورة الاستقالة إذا انتهك القواعد الوزارية بشأن تجديد سكنه فى داونتنج ستريت.

الفساد في المحافظين يأتي الأمر في ظل قائمة متنامية من المزاعم الفساد في المحافظين، بحسب ما ذكرت صحيفة الإندبندنت. يجب على رئيس الوزراء التنحي بينما اعترف زعيم حزب المحافظين الاسكتلندي، دوجلاس روس، بأنه يجب على رئيس الوزراء التنحي إذا تم انتهاك القواعد، بعد أن قال الأمر نفسه لزعيمة الحزب القومى الاسكتلندى نيكولا يتروجين فى وقت سابق هذا العام. شهر من فضائح حكومة جونسون يأتى هذا فى الوقت الذى تراجع فيه تفوق حزب المحافظين فى استطلاعات الرأى هذا الأسبوع بعد شهر من الفضائح التى تعرضت لها حكومة جونسون. انخفاض تقدم حزب المحافظين وفى استطلاع جديد أجرته صحيفة الأوبزرفر، انخفض تقدم حزب المحافظين من 11 نقطة إلى خمس نقاط فقط قبل أيام من انتخابات محلية ستعقد هذا الأسبوع. ومن بين المزاعم الأخيرة حول الفساد، ما قيل بأن المانحين المحافظين طلب منهم دفع تكاليف مشكوك فيها، بما فى ذلك رسوم مريبة لجونسون وأيضا أتعاب لمدربه الشخصى. رسوم رعاية لابن جونسون ووفقا لصحيفة التايمز، تلقى أحد أعضاء البرلمان من حزب المحافظين لم يكشف عن هويته شكوى من أحد المؤيدين الذين طلب منهم رسوم رعاية لابن جونسون ويلفريد البالغ من العمر عاما واحدا. والمانح قال للنائب: لا أمانع فى دفع ثمن المنشورات، لكنى مستاء أن يطلب منى الدفع مقابل مسح مؤخرة ابن رئيس الحكومة.

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