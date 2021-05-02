/629547/هالة-أبو-السعد-تتقدم-باقتراح-لإنشاء-معهد-لتدريب-وتأهيل-العاملين-بالسكة-الحديد

وأوضحت وكيلة المشروعات الصغيرة، هالة السعيد، أننا جميعاً نشاهد بكل أسى وقلوب يعتليها الألم والحزن على مدار الأسابيع القليلة الماضية نزيف الدم المُسال على أشرطة السكك الحديدية بمختلف أنحاء الجمهورية جراء ما يقع من حوادث دامية بشكل متتابع لعدد من القطارات، والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر حادث قطار القليوبية، وحادث قطار الشرقية، وحادث القطار رقم 939 المتوجه من القاهرة إلى الدقهلية بنطاق مركز منيا القمح، وذلك بخروج العربتين الخامسة والسادسة من القطار عن قضبان السكة الحديدية.

هالة أبو السعد: من الضرورى إنشاء معهد تابع لهيئة السكك الحديدية

وعلى ذلك فقد قام السيد وزير النقل بالتصريح في أكثر من مناسبة عقب تلك الحوادث بأن من ضمن المسببات الأصيلة لتلك الحوادث هي وجود " خلل " في آليات العمل الخاصة بالعامل البشري، إلى جانب وجود بعض القصور الفنية الأخرى.

وأردفت عضو مجلس النواب، هالة ابو السعد، أنه من الضروري أن يتم إنشاء معهد تابع لهيئة السكك الحديدية خاص بتأهيل وتدريب ورفع كفاءة العاملين والموظفين والفنيين العاملين بل والراغبين في العمل بهيئة السكك الحديدية بمختلف المستويات سواء الفنية والإدارية ، وتكون على رأس أهداف هذا المعهد ما يلي:

1. تأهيل وتدريب العاملين الموجودين حالياً بالخدمة في هيئة السكك الحديدية وتحديداً السائقين ومشرفي المحطات والقطارات وعاملي المزلقنات . 2. اشتراط اجتياز الدورات التدريبية الخاصة بالمعهد كشرط أساسي للتعيين بأي وظيفة سواء فنية أو إدارية بهيئة السكك الحديدية . 3. التنسيق مع مسئولي قطاعات السكك الحديدية على مستوى العالم من أجل إجراء دورات نقل خبرة وتبادل فني ما بين الكوادر البشرية المصرية المميزة ونظيرتها في الدول الرائدة في مجال السكك الحديدية. 4. إجراء اختبارات دورية بشكل مفاجىء للتأكد من مدى استمرار كفاءة وجاهزية العاملين بالهيئة في إدارتها من النواحي الفنية والإدارية وتقييمهم .