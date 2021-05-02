كامل الوزير: منظومة القطار الكهربائى شرايين تنمية تخدم المناطق الجديدة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أهمية العمل على مدار الساعة للانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السريع "العين السخنة - العلمين الجديدة - مرسى مطروح) فى المسافة من حلوان حتى العين السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقا للتوقيت المخطط، مشيراً إلى أهمية هذا المشروع الذى يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التى سيتم تنفيذها والتى ستمثل نقلة حضارية جديدة فى وسائل المواصلات فى مصر.





جاء ذلك خلال تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، يرافقه كل من رئيس الهيئة القومية للأنفاق ورئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السريع "العين السخنة - العلمين الجديدة - مرسى مطروح) فى المسافة من حلوان حتى العين السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الوزير، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، خلال جولته، إلى أهمية هذا المشروع الذى يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التى سيتم تنفيذها والتى ستمثل نقلة حضارية جديدة فى وسائل المواصلات فى مصر.

وأضاف أن السرعة التصميمية لقطار مشروع قطار السخنة/ مطروح تبلغ 250 كم /ساعة، والسرعة التشغيلية للقطار الكهربائى السريع 230 كم/الساعة والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/الساعة، كما تبلغ سرعة جرارات البضائع الكهربائية 120 كم /ساعة، مشيراً إلى أن المشروع يشتمل على 20 محطة، منها 8 محطات للقطار السريع و 12 محطة إقليمية، لافتا إلى أن القطار السريع يتميز بسعة نقل أعلى للخط مما يقلل الازدحام المرورى ويحقق أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة ويساعد على احتواء الزحف العمرانى.

وأشار إلى أن تنفيذ خط قطار كهربائى سريع (ركاب & بضائع) يربط مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر حتى مدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب والعلمين الجديدة، سيساهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.

وأوضح أن منظومة القطار الكهربائى السريع التى ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أن المشروع سيساهم فى إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتخدم جميع المناطق الصناعية أو الزراعية المار بها لنقل المنتجات منها أو نقل الخامات إليها.