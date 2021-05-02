إغلاق القرية الأولمبية وقاعات الأفراح بجامعة أسيوط لمنع تفشى كورونا

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، قراراً عاجلاً بإغلاق القرية الأولمبية وكافة الملاعب والنوادى وقاعات الأفراح التابعة للجامعة بدءًا من غد الإثنين 3 مايو تزامناً مع عيد شم النسيم وحتى انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك منتصف مايو الجارى، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.





وأوضح الدكتور طارق الجمال، أنه وفقاً لنص قراره فسوف يتم وقف الأنشطة بنادى أعضاء هيئة التدريس، ونادى الجامعة، ونادى التجديف، وقاعات الأفراح، ونادى العاملين بالجامعة بكافة ملحقاته، والقرية الأولمبية بكافة ملحقاتها، والملاعب الرياضية بالمدن الجامعية وكذلك الملاعب الرياضية بكافة كليات الجامعة مع إمكانية توصيل خدمات توصيل الوجبات للمنازل التى تقوم نوادى الجامعة بتقديمها للراغبين فى ذلك. وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن ذلك القرار يأتى ضمن خطة الجامعة الهادفة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات وتوفير كافة الخطوات التى من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين داعياً كافة الأفراد من داخل وخارج الجامعة إلى مزيد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الدولة وذلك لتجنب الموجة الحالية من ارتفاع معدلات الإصابة وتكاتف الجهود والتعاون من أجل تخفيض نسبة انتشار الفيروس.

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