انت الان تتابع تفاصيل خبر حريق مصنع موبيليا بدمياط والخسائر تصل إلي ١٢ مليون جنيه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشب أمس السبت الموافق الأول من مايو لعام ٢٠٢١ حريق هائل بأحد مصانع الموبيليا بمدينة دمياط الجديدة بالمنطقة الصناعية، وتوجه على الفور إلى مكان الحادث كلا من قوات المباحث برئاسة المقدم محمد مجاهد، وقوات الحماية المدنية التي دفعت عدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق والتي وصل عددها إلى ٨ سيارات إطفاء مجهزة، واستمرت عملية ضخ المياه إلى أن تم إخماد الحريق بنجاح.

سبب حريق مصنع موبيليا بدمياط وعدد الإصابات

نشب الحريق بإحدى مصانع الموبيليا بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة وبعد المعاينات الأولية ظهر أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي حيث شبت النيران بمحتويات المصنع من صالونات وأنتريهات جديدة ومختلف البضائع الموجوده بداخله، ولكن تمت السيطرة عليها وإخماد النيران المشتعلة بعد أن وصلت لحدود كبيرة من مساحة مصنع الموبيليا التي تصل إلى ٥٠٠٠ متر مربع، ووفقا للإحصائيات لم يتم تحديد وحصر عدد الإصابات حتى الآن.

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تصريح رئيس جمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة

حيث صرح أسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة عن تفاصيل الحادث أن المصنع مساحته كبيرة ويعد من أكبر مصانع الموبيليا بالمنطقة الصناعية بالمحافظة وهو مرخص، ونشبت النيران بجزء كبير من المصنع وقد تصل خسائر البضائع المتهالكة داخل المصنع إلى أكثر من ١٢ مليون جنيه مصري، حيث يتكون المصنع من مبني بأكمله وعدد ٢ عنبر شبت النيران وبفضل الله لم يكن متواجد وقت حدوث الحريق سوي غفير المصنع، ولم يكن يتواجد وقتها أي عمالة بشرية بداخله وأنه حتى الآن لم يتم تحديد السبب الرئيسي وراء هذا الحادث المفجع.