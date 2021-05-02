/629550/الأرصاد-تعلن عن-موعد-انكسار-الموجة-الحارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، خلال الأيام المقبلة، حيث أشارت إلى وجود انخفاض في درجات الحرارة على شمال الصعيد حتى القاهرة الكبرى بداية من الخميس 6 مايو 2021، ليسود طقس حار على مناطق شمال البلاد، بدلا من الطقس شديد الحرارة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، طقس الاثنين والثلاثاء والأربعاء، موضحة أنه سيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، خلال ساعات النهار، أما ليلا فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء، تكون درجة الحرارة 39 و40 و41 درجة مئوية في الأيام الثلاثة على التوالي بالقاهرة الكبرى والوجه البحري. وتوقعت هيئة الارصاد أنخفاض درجة الحرارة الخميس لتسجل 35 درجة وذلك بإنخفاض 6 درجات مئوية، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرين، ويظل شديد الحرارة على جنوب البلاد خلال ساعات النهار، فيما تكون حالة الطقس معتدلة ليلا على كافة الأنحاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد تعلن عن موعد انكسار الموجة الحارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.