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/629549/جمهور-مانشستر-يونايتد-يقتحم-ملعب-مباراة-الفريق-مع-ليفربول-صور-وفيديو
اقتحم جماهير مانشستر يونايتد ملعب اولد ترافورد، معقل فريق اليونايتد، قبل انطلاق المباراة بساعتين والتي تجمع مابين الفريق، وليفربول في لقاء الجولة الرابعة والثلاثون، ومن الجدير بالذكر أن نتيجة المباراة، تحسم لقب الدوري لصالح مانشستر سيتي.
دخل جمهور مانشستر يونايتد ملعب أولد ترافود والذي يشهد علي لقاء القمة بالدوري اليوم، في محاولات إحتجاج علي ملاك النادي، بعد المشاركة في بطولة السوبر ليج، وغياب الألقاب عن النادي.
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رد المسئولين عن الملعب علي إحتجاج جمهور الشياطين الحمر، في ملعب المباراةنم بقتح رشاشات المياة لمحاولة تفكيك الجمهور، وخروجة من الملعب، في محاولات تفكيك إحتشاد الجمهور لإنطلاق المباراة.
لو بتحدث عندنا ايش يقولون؟ 👀— تسلل (@tsallol) May 2, 2021
جماهير مانشستر يونايتد تقتحم ملعب أولدترافورد قبل مواجهة اليوم أمام ليفربول مطالبين برحيل "ملاك النادي" ❌
تم فتح رشاشات المياة عليهم لمحاولة إبعادهم عن الملعب pic.twitter.com/yg4eE4lxs3
جاءت الإحتجاجات القوبة من جمهور مانشستر يونايتد علي ملاك النادي في وقت يترقب فيه الجميع مباراة الفريق، أمام ليفربول في لقاء القمة بالدوري الإنجليزي، والمباراة الحاسمة لبطولة الدوري.
يقف جمهور فريق مانشستر يونايتد أمام ملعب أولد ترافورد، رافعين علامات وشعارات، ولوح مكتوب عليها “ارحلوا عن النادي”، وجاء ذلك امام فندق إقامة الفريق قبل المباراة.
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