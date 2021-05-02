دوت الخليج يرصد كشف حساب النائبة غادة علي خلال 120 يوم عمل برلماني

/629551/تحيا-مصر-يرصد-كشف-حساب-النائبة-غادة-علي-خلال-120-يوم-عمل-برلماني

قيمة علمية كبيرة تسخر طاقاتها لخدمة المصريين.. أحد أهم كوادر التنسيقية النسائية..إضافة نوعية في صفوف البرلمان العريق ظلت الكوادر النسائية أحد أهم مفاتيح القوة في البرلمانات المصرية المتعاقبة، وجاءت النائبة غادة علي أحد أبرز الوجوه النسائية في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتستكمل الأمجاد التي صنعها في السابق "سيدات البرلمان"، ووفقا لما رصده دوت الخليج من مجهود نيابي على مدار 120 يوما، فإن علي قد تمكنت من صنع الفارق بامتياز على الصعيدين الرقابي والتشريعي.

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