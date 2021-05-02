/629552/تشكيل-ليفربول-ومانشستر-يونايتد-في-لقاء-القمة-بالدوري

تنطلق صافرة بداية مباراة القمة بالدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري، والتي تجمع بين مانشستر يونايتد وليفربول، علي ملعب اولد ترافورد، معقل فريق اليونايتد.

أعلن الألماني يوركن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل الفريق أمام مانشستر يونايتد، والتي تنطلق بعد قليل في الخامسة والنصف مساء. تشكيل ليفربول أمام مان يونايتد: في حراسة المرمي: أليسون. في خط الدفاع: روبيرتسون – كاباك – فيليبس – أرنولد. في خط الوسط: ميلنر – فابينيوه – ألكانتارا. في خط الهجوم: فيرمينيو – محمد صلاح –ساديو ماني. وفي الجانب الأخر أعلن النرويجي سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيل الفريق أمام ليفربول في لقاء قمة الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري. تشكيل مانشستر يونايتد امام ليفربول: في حراسة المرمي: هيندرسون. في خط الدفاع: لوك شو – هاري ماجوير – لينديلوف – وان بيساكا. في خط الوسط: فريد – ماكتوميني – بوجبا – فيرنانديز – جرين وود. في خط الهجوم: ماركوس راشفورد.

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