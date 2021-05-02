علي جمعة يسرد محطة مصر في حياة التابعي مالك أبن الأشتر

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أكد علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن رسالة على أبن أبى طالب لمالك أبن الأشتر، اعتمدت فى الأمم المتحدة.

وقال جمعة، إن محطة مصر فى حياة التابعى مالك أبن الأشتر، عندما جاء سيدنا على أبن أبى طالب فى سنة 37، أرسل محمد ابن أبى بكر إلى مصر، حتى يأخذ ولايتها ويسبق معاوية فقتله جيش عمرو ابن العاص.

أرسل ابن أبي طالب مالك أبن الأشتر

فأرسل ابن أبى طالب وقتها مالك أبن الأشتر، وأنفذ له كتابا يمثل هذا الكتاب شيء كبير فى حياتنا، ونشر هذه الرسالة الإمام محمد عبده، واعتمدت هذه الرسالة فى الأمم المتحدة.

وثيقة حقوق الإنسان

وكان أمين الأمم المتحدة فى وقتها يقول إن هذه العبارات لابد أن تكتب على الحجر المكتوب عليه وثيقة حقوق الإنسان، والتي بها العبارة التى قال فيها "ستجد الخلق صنفين، صنف أخ لك فى الدين وصنف شبيه لك فى الخلق".

الخطاب الذى قاله على أبن أبى طالب

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، خلال برنامج "مصر أرض الصالحين"، اليوم الأحد، والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، المذاع على فضائية مصر الأولى، إن الخطاب الذى قاله على أبن أبى طالب والموجه منه إلى على مالك أبن الأشتر.

قال له فيه: "أنك لا بد أن تكون رحيما بالرعية، ولابد أن تكون منصفا وعدلا فى الحكم، ولا بد أن تكون مديرا جيد وموزع عادل للموارد، ولابد أن تعامل الخلق من دائرة إنسانية سواء أن كان معك فى دينك ومذهبك أو كان خارج ذلك".

مما أبهر الأمم المتحدة فاعتمدتها وتوصى بكتابتها بجوار ما كتبوه على الحجر.

كتابه "النماذج الأربعة"

وأشار الدكتور على جمعة، إلى إنه نشر تلك الرسالة أيضا فى كتابه "النماذج الأربعة" لأهميتها، كما أنها نشرت فى عدة نشريات أخرى بعد نشر الإمام محمد عبده لها، كما أنه دعا الجميع إلى أن يشاهدوا الخطاب الموجه من على أبن طالب إلى مالك أبن الأشتر.

مالك أبن الأشتر من أهل اليمن

وأكمل على جمعة، إن مالك أبن الأشتر هو من أهل اليمن، وولد قبل الهجرة بـ 25 عاما، أي عندما انتقل سيدنا محمد كان يبلغ من العمر الـ 35 عاما، لكنه لم يرى النبى عليه الصلاة والسلام.

كما أنه كان فارسا فشارك فى حرب اليرموك، وأصيب بسيف فى عينه فأصبح هناك علامة فى وجهه فسمى نتيجة هذه الحادثة التى فقد فيها عينه فى الجهاد فى سبيل الله فأصبح الأشتر النخاعى.

وأضاف جمعة، أنن مالك أبن الأشتر أشتهر بين الناس باسم "الأشتر النخاعى" لدرجة إن الناس أصبحت لا تعلم اسم مالك الأول.

وأشار على جمعة، إلى أنه عندما كان عبد الله أبن الزبير فى موقعة الجمل، ووقتها كان مالك أبن الأشتر يأخذ قول النبى على الصلاة والسلام بأن "الحق مع على أينما كان"، فكان دائما يا يتحرك مع على، وكان يوجد دائما على يمينه.

وكان مالك أبن الأشتر النخاعى، موجود فى فريق سيدنا على بموقعة "الجمل" في البصرة، والذى كان يتواجد معهم الزبير، وعبد الله أبن الزبير، والكثير من الأكابر.

ودخل مالك بقوته ولكن عبد الله أبن الزبير صده، وعندما صده فاعتركا الأثنين مع بعضهما، فقال أبن الزبير "أقلتوني مع مالك واقتتلوا مالك معى"، فعندما قال مالك لا أحد علم من هو فهم يعلمونه باسم الأشتر، فلو كان عرفه بالأشتر لكان قتلوه.