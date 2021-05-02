/629556/محمد-إمام-يشوق-جمهوره-الحلقة-20-من-أهم-حلقات-مسلسل-النمر

شوق الفنان محمد إمام جمهوره من خلال نشر صورة على صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات"انستجرام" مكتوب عليها " انتظروا يوم الاحد الحلقة 20 من مسلسل النمر "مفاجأة" .

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل النمر الذي احتل قائمة الأكثر بحثًا على “جوجل” خلال الساعات الماضية، بعدما حاز على إعجاب الجمهور منذ طرح الحلقة الأولى.

مسلسل النمر الحلقة 20

وأشار "إمام"، إلى أن مسلسل النمر الحلقة 20 من أهم حلقات مسلسل النمر على مدار الحلقات السابقة، حيث علق "إمام" على الصورة، قائلًا: "من أهم حلقات المسلسل، الحلقة 20 المفاجأة، انتظرونا إن شاء الله".

خمن الجمهور المفاجأة التي اعدها لهم "إمام" في مسلسل النمر الحلقة 20، فبعضهم توقع ان "الشيمي" الذي يقوم بدوره الفنان محمد رياض سيكون هو والد النمر الذي يجسده محمد إمام، اما عن"ماهر" الذي يجسد دور والده في احداث المسلسل هو الذي قتل بالفعل، والبعض الآخر توقع ظهور الزعيم عادل إمام في الحلقة القادمة.

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، بيومي فؤاد، محمد محمود، محمود حافظ، ولاء الشريف، خالد أنور، محمد مهران وأحمد عبد الله محمود، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.