دقيقة رمضانية .. الصيام وقراءة القرآن أفضل الأعمال فى رمضان

جدة - نرمين السيد - تحدث الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الديار المصرية، فى برنامجه "دقيقة رمضانية" الذى يقدمه على موقع "دوت الخليج"، اليوم الأحد، عن أفضل الأعمال فى شهر رمضان هو الصيام وقراءة القرآن.





وقال عاشور إن الصيام وقراءة القرآن فى رمضان يشفعان للعبد يوم القيامة، فسيدنا النبى ﷺ كان يختم القرآن فى كل عام مرة إلا فى العام الأخير عرضه النبى ﷺ مرتين على سيدنا جبريل. وطالب المستشار العلمى لمفتى الديار المصرية بمحاولة الصائم ختم القرآن فى رمضان، لأنه لن يضيع الوقت وأفضل، مشيرا إلى أن الصوم يأتى يوم القيامة ويقول يارب أظمأته نهار، ويقول القرآن أقمته ليلة.

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