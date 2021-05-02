فيديو.. حياة كريمة تحقق حلم أسرة «عم جمال»

جدة - نرمين السيد - وقالت زوجة "عم جمال"، إن زوجها يعمل باليومية، مضيفة: "شغله استرزاق باليومية ومفيش شغل ثابت، وده عشان يربى بناته".

وأضافت، أن لديهما 5 بنات هن "سارة ودينا وضحى وشروق وحبيبة"، متابعة: "بعلم ولادى عشان ميكونش مصيرهم زينا، لازم يتعلموا أحسن تعليم، التعليم أحسن حاجة للبنات، عشان معندهمش أخ والتعليم سلاح فى إيديهم".

لتفاجئ مؤسسة حياة كريمة، زوجة "عم جمال"، بمحل مؤجر لمدة 9 أشهر وتم وضع 2 طن علف به، كما تم تقديم مجموعة هدايا لزوجة "عم جمال".