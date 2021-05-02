أوقاف البحيرة تحقق الـ100 صك الأولى من الأضاحى.. والوزير يوجه بصرف مكافأة

جدة - نرمين السيد - ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بسرعة صرف المكافأة المقررة للمديرية وقدرها 2500 جنيه عن المائة صك الأولى، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة ويتم الصرف من المديرية خلال هذا الأسبوع، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحى، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين فى المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.

للمشاركة فى المشروع يمكت الاتصال أو أرسل رسالة "طلب صك" عبر الواتس آب على أى من الأرقام التالية: "01144463951 – 01202527258 – 01120857330"، متضمنة "الاسم – العنوان – التليفون – عدد الصكوك"، أو سجل عبر الرابط التالى http://ar.awkafonline.com/?page_id=، أو من خلال إحدى جهات بيع صكوك أضاحى الأوقاف التالية: "جميع مديريات الأوقاف – البنك المركزى المصرى – بنك مصر – البنك الأهلى المصرى – البنك الزراعى المصرى – البريد المصرى – فورى".