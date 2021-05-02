عاجل.. خصم ثلاث نقاط من نادي الإسماعيلي

أيدت لجنة الإستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قرار خصم ثلاث نقاط من النادي الإسماعيلي في حالة عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية "كاس" لصالح نادي النجوم لكرة القدم خلال 30 يوماً من تاريخ 23 فبراير 2021.

أجرت لجنة الإستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم، علي خصم ثلاث نقاط من الإسماعيلي، بسبب تأخر الفريق في دفع المبلغ الذي يدين له فريق النجوم بالدرجة الثالثة، بسبب أزمة حسام حسن لاعب فريق بيراميدز الحالي.

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