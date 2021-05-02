/629557/آرسنال-يحقق-فوز-صعب-علي-نيوكاسل-بهدف-النني-فيديو

حقق فريق آرسنال الفوز علي صاحب الأرض نيوكاسل، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع الفريقين في الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل هدف اللقاء الوحيد محمد النني في الدقيقة الخامسة من إنطلاقة المباراة.

سجل الننى الهدف بعد مرور 5 دقائق فقط من انطلاق اللقاء عن طريق قذيفة على يسار حارس نيوكاسل لم يستطع التصدى لها، من خلال عرضية من هيكتور بيلليرين مرت من أوباميانج وقابلها محمد النني بتصويبة مباشرة رائعة في المرمى مسجلا الأول. لمشاهدة الهدف اضغط هنا

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