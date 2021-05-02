/629558/عاجل-تأجيل-قمة-الدوري-الإنجليزي-بعد-احتشاد-الجماهير-في-ملعب-أولدترافورد-فيديو

إحتشد جمهور مانشستر يونايتد علي ملعب لقاء الفريقي مع ليفربول في مباراة القمة بالدوري الإنجليزي الممتاز، قبل إنطلاق المباراة بساعتين، والتي كانت من المقرر إنطلاقها في الخامسة والنصف مساء، علي ملعب الأولد ترافور.

فشلت الامن في فض إحتشاد جمهور الشياطين الحمر مانشسترر يونايتد أمام ملعب المباراة، وداخل ملعب المبارلااة وامام فندق الفريق المقيم فيه فبل المباراة، وصقوط خطط الأمن في فك الإحتجاج قبل أمام ملعب المباراة قبل إنطلاق المباراة. اعمال شغب في ملعب الأولد ترافولد ادت الى تأجيل مباراة ليفربول و مانشستر يونايتد ..وهذه بعض مقاطع المتداولة #مانشستر_يونايتد_ليفربول pic.twitter.com/RSwbr3dU5P — ِمِ حْ سِ نْ (@im7sn_0) May 2, 2021 جاء قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قبل إنطلاق المباراة بنصف ساعة، بتأجل المباراة لاجل غير مسمي لحين يحدد الاتحاد موعد للقاء الفريقين فيما بعد بسبب الحشد الجماهيري في ملعب المباراة وأمام الملعب.

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