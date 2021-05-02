/629559/رئيس-وزراء-فلسطين-يدعوا-للضغط-على-إسرائيل-وعقد-الانتخابات-في-القدس

قال رئيس الوزراء فلسطين، محمد اشتية، إنه تم تأجيل الانتخابات وليس إلغاؤها، فضلًا عن مطالبة أوروبا باستمرار مساعيها بالضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس.

وأكد اشتية أن الأمر يأتي لضمان مشاركة أهلنا فيها انتخابا وترشحا.

فيما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن ذلك جاء خلال لقائه ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون بورغسدورف، اليوم الأحد في مكتبه برام الله.

عقد الانتخابات وانجازها في فلسطين

وثمن رئيس الوزراء، موقف الاتحاد الاوروبي الداعم لعقد الانتخابات وانجازها في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، ولتعزيز قيم العدالة والسلام وإرساء الديمقراطية، ودعم حق الشعب الفلسطيني بالحصول على دولته المستقلة.

محطة تحلية المياه في قطاع غزة

وبحث اشتية مع بورغسدورف، الجهود المبذولة لإنشاء محطة تحلية المياه في قطاع غزة بقيمة 600 مليون دولار، يساهم الاتحاد الأوروبي منها بقيمة 150 مليون يورو.

فضلًا عن مشروع توصيل الغاز لمحطة توليد الكهرباء في القطاع، وهو مشروع أوروبي قطري لتخفيف أزمة الكهرباء في القطاع.

حوادث في إسرائيل

انهالت الحوادث على إسرائيل واحدة تلو الأخرى، حيث اندلع حريق هائل بجوار مطار بن جوريون في إسرائيل، في نبأ عاجل أعلنته قناة العربية.

وفور نشوب حريق هائل بجوار المطار، تم إخلاء بعض المنازل المجاورة، وانتقلت وحدات كثيرة من خدمات الإطفاء والطوارئ إلى الموقع في محاولة للسيطرة على الحريق.

مصفاة للنفط شمالي إسرائيل

وكان حريق كبير آخر قد شب مساء الجمعة، داخل مصفاة للنفط في مدينة حيفا شمالي إسرائيل، وسط استنفار أعداد كبيرة من طواقم الإطفاء إلى المكان.

انيهار الجسر الموجود على جبل الجرمق

وكانت اسرائيل قد تعرضت قبل يومين لحادث انيهار الجسر الموجود على جبل الجرمق خلال احتفال "لاك بوعومر" الديني اليهودي، ما تسبب في سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

وأعلنت المتحدثة باسم السفارة الأميركية، أن عددا من الرعايا الأميريكيين سقطوا بين عشرات القتلى والمصابين في تدافع خلال احتفال ديني يهودي بإسرائيل.

وقالت المتحدثة في إشارة إلى الحادثة التي وقعت مساء الخميس "يمكننا أن نؤكد أن عددًا من المواطنين الأميركيين كانوا بين الضحايا".

وأضافت: "تعمل سفارة الولايات المتحدة مع السلطات المحلية للتحقق مما إذا كان أي رعايا أميريكيين آخرين قد تأثروا بالواقعة، وتقدم كل الدعم القنصلي الممكن للمواطنين الأميريكيين المعنيين وذويهم، واحتراما لأسرهم في هذا الوقت الصعب، نحجم عن الإدلاء بأي تعليق آخر".

وتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لتقديم العزاء.