/629561/محمد-منظور-يهنئ-الاخوة-الأقباط-بعيد-القيامة-المجيد

هنأ الدكتور محمد منظور عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، و جميع الأخوة المصريين الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

محمد منظور: المصريين في رباط إلى يوم القيامة

وقال منظور، في بيان له اليوم، أن المصريين بكافة طوائفهم في رباط إلى يوم القيامة، ولن تنجح أي مؤامرات تستهدف الوقيعة بين المصريين، داعيا الله أن يديم المحبة والسلام والأمن على كل المصريين.

محمد منظور: شعب مصر نسيج واحد وشركاء في الوطن

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن شعب مصر نسيج واحد وشركاء في الوطن وأنه بالوحدة والترابط سيتحقق لمصر الخير والرخاء والاستقرار، مشيرا إلى أن علاقة التآخي بين عنصري الأمة أصبحت بحق نموذجًا يحتذى به للشعوب المختلفة بما يحقق لمصر الخير والرخاء والاستقرار، لتبقى راية مصر الكنانة خفاقة دائما وأبدا.

وقدم منظور، التحية لقداسة البابا تواضروس الثانى، للمواقف الوطنية والتاريخية التي قدمها خلال الفترة الماضية ، موضحا أن البابا يحظى بحب وتقدير جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم.