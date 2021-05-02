حزب مصرالحديثة يهنيء اقباط مصر بعيد القيامة المجيد

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الوحدة الوطنية بين المصريين

وأكد الدكتور وليد دعبس، فى بيان تهنئة بإسم الحزب، أن مبادئ الوحدة الوطنية التى يحرص عليها جميع المصريين على ارض مصر كانت ومازالت وستظل هى صمام الامان لمصر واستقرارها.

وأوضح رئيس حزب مصر الحديثة، أن وحدة وتماسك وتلاحم أبناء الشعب المصرى، تمثل رادعا قويا للمؤامرات الداخلية والخارجية التى تستهدف بث الفتنة والفرقة بين المواطنين المصريين.

رئيس النواب يهنئ البابا تواضروس

هذا وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد بعث ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية‏، وجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة.

وقال جبالي في برقية التهنئة:" أتقدم بأسمى واسم أعضاء مجلس النواب لقداستكم ولجميع ‏الإخوة المسيحيين بأصدق التهاني مقرونة بأجمل الأمنيات الطيبة بمناسبة عيد ‏القيامة المجيد".

وتابع رئيــس مجلس النواب:" قداسة البابا مثالاً يحتذى به في الوطنية، وصاحب مواقف مساندة ‏للوطن ضد دعاوى الفتنة التي تريد النيل من تماسك وتشابك النسيج الوطنى التي ‏تزيده الشدائد والمحن تماسكاً وتلاحماً، داعيا المولى أن يرعى الوحدة الوطنية ويديم الألفة"