/629563/بعد-غياب-10-سنين-انتر-يعود-ويتوج-ببطولة-الدوري-الإيطالي

حسم انتر ميلان بطولة الدوري الايطالي الممتاز، لهذا الموسم، قبل إنتهاء البطولة بأربع جولات، وبفارق النقاط علي وصيفة بالدوري لهذا الموسم إي سي ميلان، بفارق 13 نقطة.

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