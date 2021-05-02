نجم الزمالك: ساسى لايستحق 60 مليون..وشوفت الغيرة في عين العميد منى

/629564/نجم-الزمالك-ساسى-لايستحق-60-مليونوشوفت-الغيرة-في-عين-العميد-منى
قال وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك الأسبق ، أن التونسى فرجانى ساسى صانع العاب الزمالك لايستحق الحصول على مبلغ 60 مليون جنيه لتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء ،وقال وليد صلاح عبد اللطيف الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة.
قال: "ساسى لاعب مميز في الدوري المصرى لكن لايستحق مبلغ 60 مليون جنيه ولو الزمالك دفعه هيعمل فتنة في أوضة اللبس ، لو عرفوا يقللوا المبلغ يجددوله ولكن لو أصر يبقى بلاش".
وأكمل نجم الزمالك الأسبق :"وقت تألقى مع الزمالك شوفت الغيرة في عين حسام حسن ، كانت ظاهرة في تصرفاته".
ويضيف وليد صلاح عبد اللطيف :"أول لما طلعت في الفريق الأول وكان عندى 17 عاماً وتألقت مع الزمالك حسيت بعض اللاعيبة اتضايقت ولما كنت في المنتخب لقيت حازم إمام وحسام حسن مش بيباصوا ليا الكورة فزعقت وعملت مشكلة وادارة المنتخب اجتمعت بينا وحلت المشكلة".
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