/629565/الإسماعيلي-يرد-هل-تم-خصم-٣-نقاط-من-الفريق-في-الدوري

أكد الإعلامى علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادى الاسماعيلي بأن اتحاد الكرة لم يخطر الاسماعيلي بخصم أى نقاط من رصيده ، مؤكدا بأن قرارات لجنه الانضباط بخصوص قبول طعن الإسماعيلي شكلا ورفضه موضوعا بسبب انه لم يكن هناك قرارا بخصم نقاط وان موضوع خصم نقاط مرتبط بحل الموضوع بين الإسماعيلي ونجوم المستقبل.

ووجه " وحيد " رسالة طمأنة لجماهير الدراويش بأن الأزمة الحالية فى طريقها للحل بإذن الله وسيكون هناك اتفاقيات وحلول لحل الأزمة بشكل رسمى بين الإسماعيلي ونجوم المستقبل وعقد اتفاق على تسوية جميع الأمور.

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