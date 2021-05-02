الأعلى للإعلام يهنئ البابا تواضروس الثانى والمسيحيين بعيد القيامة

وقال بيان المجلس، عبر حسابه الرسمى على "فيسبوك": "يتقدم المجلس بخالص التهانى لقداسة البابا ولجميع المسيحيين، وأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة عليهم بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار".
ودعا المجلس جميع المصريين للاحتفال بعيد القيامة المجيد، للتأكيد على الترابط والتماسك الذى يميز الشعب المصرى العظيم، وأنهم نسيج واحد منذ فجر التاريخ مترابطين معا ضد أهل الشر، مضيفا أن مصر تضرب نموذجًا فريدًا فى التماسك والترابط الاجتماعى بين المسلمين والمسيحيين.
وتابع المجلس أن مصر ستظل بلد السلام والمحبة، داعيا المصريين إلى الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية الحكيمة لمواجهة التحديات ولدعم مسيرة التنمية التى تشهدها مصر.
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