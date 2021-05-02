فعاليات عيد القيامة ببازليك العذراء سيدة السلام بشرم الشيخ

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جدة - نرمين السيد - ومع إجراءات احترازية مشددة، وتواجد أمنى مكثف، توافد المؤمنين للكنيسة فى تمام الساعة الثامنة مساء وانتهت الصلوات فى تمام الساعة الحادية عشرة ونصف.
وكانت قد اتشحت البازليك بالشارات البيضاء والذهبية اللون تحمل صورة السيد المسيح قائما، رافعا يديه تعبيرا عن قوة قيامته. ومكتوب على الشارات جملة: "خريستوس آنستى، أليسوس آنستى"، "المسيح قام، حقا قام".
تخلل صلاة القداس الإلهى تمثيلية القيامة، حتى أتت لحظة أضيئت الكنيسة والشموع، وتم عمل الدورة بأيقونة القيامة والصلبان والشارات والورود وقد حمل الأطفال الورود والشموع.
اعتادت البازليك كل عام بعمل تجمع لأولادها ليحتفلوا معا على مائدة محبة داخل صرح الكنيسة بالعيد، ولكن لظروف انتشار وباء كوفيد19 المستجد، ألغت البازليك كل برامج التجمعات التى خارج الصلوات الطقسية.
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