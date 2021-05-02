البابا ثيودروس الثانى يحتفل بعيد القيامة المجيد فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - احتفل بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس البابا ثيودروس الثانى بعيد القيامة المجيد، بترأسه رتبة الهجمة والقداس الإلهى مساء أمس السبت فى كاتدرائية بشارة والدة الإله بالمقر البطريركى بالإسكندرية.





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