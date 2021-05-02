البابا تواضروس ينعى كاهن كنيسة مارمينا بالمنيا

جدة - نرمين السيد - توفى القمص مكسيموس عزيز، كاهن كنيسة الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس بالمنيا، التابعة لإيبارشية المنيا، أمس السبت، عن عمر تجاوز 78 عامًا، وبعد خدمة كهنوتية دامت لما يزيد عن 42 عامًا.





ولد الأب مكسيموس يوم 6 يناير 1943، وسيم كاهنًا فى 10 ديسمبر 1978، ونال رتبة القمصية فى 24 نوفمبر 2006. الأب الراحل أيضًا هو خال الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص، وشقيق القمص صموئيل عزيز، ووالد القس برنابا القمص مكسيموس. قدم البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خالص العزاء الى الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا، ولمجمع كهنة الإيبارشية، وكذلك إلى الأنبا فيلوباتير، والقمص صموئيل عزيز والقس برنابا القمص مكسيموس فى نياحة الأب الفاضل القمص مكسيموس عزيز، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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