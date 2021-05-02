جدة - نرمين السيد - واصل الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال برنامج "رجال حول الرسول" الذى يقدمه أحمد الدرينى على فضائية dmc، مساء الأحد، الحديث عن سيدنا عمر بن الخطاب، رضى الله عنه.





وقال الأزهرى، إن سيدنا عمر بن الخطاب كان مبدعا ومفكرا ومبتكرا ومطورا صاحب عقل بعيد النظر واسع الأفق، ويمتلك أدوات رئاسة الدولة ويحسن تدويرها وفق مقتدى الحكمة. وأوضح أن سيدنا عمر، مصر الأمصار، بمعنى أنشأ المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، لافتًا إلى أنه حرص على أن تكون كل قراراته مكتوبة ولم تقتصر على البريد الشفهى، كما أمر سائر الولاة أن يرفعوا تقاريرهم مكتوبة وأن يصفوا له أحوال البلدان التى يعيشون فيها. وأشار إلى أن المحرك لسيدنا عمر، لجميع المعلومات هو استطلاع أحوال الرعية، إضافة إلى وجود معلومات عند اتخاذ القرارات، مضيفًا: "كأنه يؤسس لكل مؤسسات المعلومات الموجودة الآن مثل هيئة المساحة وأجهزة المخابرات والاستطلاع"، منوهًا إلى أنه تم تسجيل المعلومات فى دار تؤرشف فيها المعلومات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- رجال حول الرسول.. الأزهرى: عمر بن الخطاب امتلك أدوات رئاسة الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.