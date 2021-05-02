هيئة الدواء تهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

جدة - نرمين السيد - تقدمت هيئة الدواء المصرية، بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، معربة عن أمنياتها أن يحفظ مصر وشعبها فى وئام ومحبة وسلام.





وأكدت الهيئة، فى برقية التهنئة المرسلة لقداسة البابا، أن تماسك وتلاحم عنصرى الأمة كان شاهدا حيا على مر التاريخ، مجسدا معانى المحبة والتلاحم والإخاء. وهنأت الهيئة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، والأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الطائفة الكاثوليكية، وأعربت فى برقيات التهنئة المرسلة لهما عن خالص تمنياتها بأن يعيد الله هذه المناسبات الروحية على المصريين جميعا بالخير والسلام حفظ الله مصر رئيسا وشعبا.

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