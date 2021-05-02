وزير الزراعة يتابع إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وحصاد المحاصيل

جدة - نرمين السيد - رصد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أثناء مروره الميدانى اليوم الأحد، واقعة تعد على قطعة أرض زراعية، وعلى الفور تواصل مع المسئولين فى حماية الأراضى، وبالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلى، تم إزالة التعديات فى مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وتابع وزير الزراعة أيضا مع الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع رئيس الخدمات والمتابعة عمليات حصاد المحاصيل الشتوية، وفى مقدمتها القمح والبنجر والفول والبصل.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الهيئة تواصل مع مباحث التموين وأجهزة الشرطة تنفيذ حملات التفتيش على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة تزامنا مع احتفالات شم النسيم لمنع تداول الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات القصير لقيادات الوزارة باستمرار العمل خلال فترة إجازة أعياد الربيع والعمال والقيامة ومنع التعدى على الأراضى الزراعية وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على منافذ بيع الأسماك والفسيخ والرنجة ومتابعة حصاد محصول القمح والمحاصيل الشتوية.

كما تواصل غرفة العمليات بالهيئة عملها على مدار الساعة فى متابعة حملات الرقابة والتفتيش وتلقى بلاغات المواطنين فى هذا الشأن.

من ناحيته، قال الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، إن الإدارة قامت بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى تمت أمس السبت، وذلك بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلى والشرطة ومديريات الزراعة فى المحافظات وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق.

وأضاف أن غرفة العمليات بالإدارة تتلقى شكاوى المواطنين بشأن التعديات والتعامل الفورى معها.

من جهته، أكد الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى أن الإدارة تقوم بمتابعة استلام التقاوى الخام للقمح لتجهيزها للزراعة فى الموسم الجديد.