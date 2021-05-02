أسقف أطفيح يصلى عيد القيامة فى كرمة الرسل

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا زوسيما، أسقف أطفيح، قداس عيد القيامة المجيد بكرمة دير الرسل بأطفيح.



جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا زوسيما، أسقف أطفيح، قداس عيد القيامة المجيد بكرمة دير الرسل بأطفيح. شارك فى صلاة القداس الراهب القس يوسف الأنطونى، القس صموئيل رضا والقس إستفانوس فوزى، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

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