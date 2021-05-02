الأرصاد تكشف موعد انكسار موجة الطقس الحار  



كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة غدا الاثنين وحتى السبت المقبل، حيث إن يسود البلاد طقس حار نهارا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على القاهرة الكبرى والبحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الانحاء، ومن المتوقع ان يسود غدا الاثنين نشاط رياح على مناطق شمال الصعيد وجنوب سيناء.

ويشهد الثلاثاء المقبل نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويشهد يوم الأربعاء المقبل نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد انه اعتبارا من الخميس المقبل سيحدث انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى وبحرى الوجة البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلا على كافة الانحاء.

بينما يشهد الخميس المقبل نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد.

ويشهد الجمعة المقبلة نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، ويوم السبت المقبل تكون الرياح نشطة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب الصعيد.

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