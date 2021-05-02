”الصحة” تعلن توافر مصل التسمم الغذائى مجانا تزامنا مع شم النسيم 

أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، التزام أصحاب المنشآت الغذائية خاصةً التى تقدم الأكلات التى ترتبط بموسم شم النسيم، بنظافة تلك المنشآت والبيئة المحيطة بها، وتهوية المكان وإضاءته جيدًا، وتواجد العديد من النوافذ المناسبة، بالإضافة إلى خلو تلك المنشآت من المخلفات أو الحشرات الطائرة والزاحفة، ووجود سلال قمامة محكمة الغلق تُفتح بالقدم، ووجود مطهرات أو منظفات، ومناشف أحادية الاستخدام.

وقال "عيد" فى تصريحات اليوم، إن الصناديق الخاصة بتمليح الأسماك يجب أن تكون خشبية ونظيفة ومدون عليها تاريخ بداية التمليح، بالإضافة إلى ارتداء العمال الزى الصحى النظيف الخاص بالعمل، وعدم ظهور أى أعراض مرضية عليهم مثل العطس أو الرشح أو تقرحات باليد.

وأكد "عيد" على توافر مصل "البوتيوليزم" الخاص بحالات التسمم الغذائى للمواطنين بالمجان بمستشفيات الوزارة، لافتاً إلى أنه عند الشعور بأى أعراض مرضية مثل (جفاف الحلق – صعوبة فى الابتلاع – ازدواج الرؤية– ضيق فى التنفس) يجب التوجه بأقصى سرعة إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم) لتلقى العلاج والرعاية اللازمة.

يذكر أنه تم نشر فرق التواصل المجتمعى صباح اليوم الأحد بـ 4 محافظات هى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، قنا) وذلك ضمن استمرار تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحى للمواطنين بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لزيادة نشر الوعى بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بالتزامن مع الأعياد والمناسبات الدينية.