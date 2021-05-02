/629566/هشام-يكن--رفضت-نصف-مليون-من-الأهلي-بسبب-الزمالك-وأعتزلت-بالغصب

أكد هشام يكن لاعب الزمالك السابق أنه رفض عرضا ضخما للإنتقال للنادي الأهلي، مشددا أنه تم إجباره على الإعتزال من صفوف القلعة الحمراء وحينها كانت الأزمات تضرب مجلس إدارة الأبيض.

قال هشام يكن لاعب الزمالك السابق: " بالنسبة للعمل داخل النادي الأهلي هو شئ صعب للغاية في ظل وجود السوشيال ميديا، في الوقت السابق كان من الممكن ان يكون سهلا ، لكن حاليا الجماهير تهاجم الشخص اذا تحدث عن المنافس بشكل جيد، فما الحال في حالة عمل أحد قائدى الفارس الأبيض في القلعة الحمراء.

وتابع هشام يكن: " كنت استطيع الإستمرار في الملاعب لفترة طويلة ، لكن تم إجباري على الإعتزال داخل الفارس الأبيض، وفي وقت الإتزال لم أكن اجلس بديلا بل كنت اساسيا في أغلب الأوقات، وفي أخر المواسم مع القلعة البيضاء عرض صلاح حسني وسيمير زاهر الإنتقال لصفوف النادي الأهلي مقابل 500 ألف جنية”.

تصريحات هشام يكن عن الزمالك

وواصل يكن : " كان هناك بعض الأشخاص في مجلس إدارة النادي الأبيض في خلافات وصدمات متكررة للغاية مع نجوم الفريق الأول، وهو نفس التوقيت الذي قرر فيه هو و كلا من حمادة عبداللطيف ، و طارق يحيي الإعتزال عن صفوف الأبيض".

تأتي هذا خلال مقابلته مع سيف زاهر في برنامج قصة ولعبة المذاع على قناة أون تايم سبورت خلال شهر رمضان الكريم 2021.

قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز في الدوري

وجاءت قائمة الزمالك أمام بيراميدز: في حراسة المرمي: محمود جنش – محمد عواد – احمد نادر السيد.

في خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – شيكابالا – أشرف بن شرقي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي.