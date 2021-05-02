وليد صلاح: أسامة نبيه الأنسب لتدريب الزمالك..وياريت نتعاقد مع رمضان صبحى

/629567/وليد-صلاح-أسامة-نبيه-الأنسب-لتدريب-الزمالكوياريت-نتعاقد-مع-رمضان-صبحى

أكد وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك الأسبق ، أن أسامة نبيه المدرب العام للزمالك هو الأنسب لقيادة الفريق فنياً حال رحيل كارتيرون عن منصبه،وقال وليد صلاح عبد اللطيف الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة.

قال: "مصر كلها دربت الزمالك ماعدا انا ، ولو مشى كارتيرون لازم أسامة نبيه يكمل ويمسك الفريق لانه الأنسب حالياً". وأكمل نجم الزمالك الأسبق :"كنت قريباً من العمل في الزمالك لولا تدخل بعض الناس بإفساد الامر والوشاية للمجلس السابق بإبعادى". ويضيف وليد صلاح عبد اللطيف :"ياريت نضم رمضان صبحى ، وصالح جمعة لو التزم ممكن يجى الزمالك ، والنادى الأبيض قريب من التتويج بالدوري". وتابع وليد صلاح عبد اللطيف:"الشناوى والونش وطارق حامد الأنسب للمنتخب الاوليمبى ، والزمالك لازم يتعاقد مع مهاجم ولاعب خط وسط وجناحين". وعن رحيله عن قناة الزمالك علق وليد صلاح عبد اللطيف :" لما قولت الخطيب قيمة وقامة ، رئيس الزمالك السابق اعترض وبعدها بعشرة أيام مشونى من القناة".

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