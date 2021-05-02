/629568/خطاب-رسمي-طلب-جديد-من-الزمالك-لحل-أزمة--إمام-عاشور-صور

تستنكر اللجنة المؤقتة لإدارة مجلس الزمالك ما يتردد من لجنة استئناف اتحاد الكرة والادعاءات الكاذبة التي يسوقها البعض مشددة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات ظلم النادي خاصة وأن اللجنة تقدمت باستئناف على عقوبة إمام عاشور في الموعد المحدد له، بجانب تظلم آخر لخماسي فريق الشباب على حدة.

ومن الجدير بالذكر ان لجنة الانضباط في اتحاد الكرة قد قررت في وقت سابق، إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك و5 لاعبين آخرين من مواليد 1999 لـ 12 مباراة بسبب فيديو لهم يرددون هتافات مسيئة لبعض رموز الأهلي بعد قمة دوري مواليد 1999 بين الأهلي والزمالك.

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