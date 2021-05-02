/629569/هشام-يكن-يوضح--الخطيب-أسهل-مهاجم-لعبت-عليه

علق هشام يكن لاعب الزمالك السابق على تصريحه السابق بأن محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي و لاعب الفريق السابق هو أفضل مهاجم لعب عليه، مشددا على رفضه لعروض كثيرة من أجل الفارس الأبيض وذلك خلال صتريحات تلفزيونية مع سيف زاهر على قناة أون تايم سبورت.

وقال هشام يكن : " الخطيب من أفضل مهاجمين مصر على مدى التاريخ ولم أكن أقصد الإستهانة بمهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي، وكنت أقصد انني فعلت شئ عظيم أمام مهاجم كبير".

ووضح يكن: " الخطيب كان في هذا التوقيت في سن كبير و أنا مازالت صغيرا، وأديت بشكل جيد لأنه لم يعد بنفس القوة الهجومية على الرغم من مهاراته، لكنه أسهل مهاجم لعبت عليه لأنه سهل الإمساك به على عكس حسام حسن الذي انهكني كثيرا بسبب قوته البدنية والهجومية".

هشام يكن: أعتزلت غصب عني

وتابع يكن : " لم أقصد ان الخطيب لاعب سهل بشكل عام، كل ماقصدته أنه في تلك الفترة لم يكن مشاكسا مثل السابق بل كان خبيرا ويلعب بعقله أكثر من جسده وهو الأمر الذي يعد سهلا للإمساك به.

وواصل هشام يكن لاعب الزمالك السابق: " بالنسبة للعمل داخل النادي الأهلي هو شئ صعب للغاية في ظل وجود السوشيال ميديا، في الوقت السابق كان من الممكن ان يكون سهلا ، لكن حاليا الجماهير تهاجم الشخص اذا تحدث عن المنافس بشكل جيد، فما الحال في حالة عمل أحد قائدى الفارس الأبيض في القلعة الحمراء.

تصريحات هشام يكن مع سيف زاهر

واستكمل يكن : " كان هناك بعض الأشخاص في مجلس إدارة النادي الأبيض في خلافات وصدمات متكررة للغاية مع نجوم الفريق الأول، وهو نفس التوقيت الذي قرر فيه هو و كلا من حمادة عبداللطيف ، و طارق يحيي الإعتزال عن صفوف الأبيض".

وزاد هشام يكن: " كنت استطيع الإستمرار في الملاعب لفترة طويلة ، لكن تم إجباري على الإعتزال داخل الفارس الأبيض، وفي وقت الإتزال لم أكن اجلس بديلا بل كنت اساسيا في أغلب الأوقات، وفي أخر المواسم مع القلعة البيضاء عرض صلاح حسني وسيمير زاهر الإنتقال لصفوف النادي الأهلي مقابل 500 ألف جنية.

تأتي هذا خلال مقابلته مع سيف زاهر في برنامج قصة ولعبة المذاع على قناة أون تايم سبورت خلال شهر رمضان الكريم 2021.