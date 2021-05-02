الا رصاد تكشف عن حالة الطقس خلال 72ساعة المقلبلة 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس على مدى الـ72 ساعة القادمة بدءا من غدا الاثنين، وحتى الأربعاء المقبل.

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انه من المتوقع ان يسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، ويكون معتدل ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على كافة أنحاء البلاد.

كما يتوقع نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

كما أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 22، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى26، وعلى شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب الصعيد42 للعظمى والصغرى 27.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الثلاثاء المقبل، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الانحاء.

وأوضحت الأرصاد، انه هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 للعظمى والصغرى 23، وعلى السواحل الشمالية 35 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى26، وعلى شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 28.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الأربعاء المقبلة، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، ومعتدل ليلا على كافة الانحاء، كما يتوقع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأربعاء،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 41 للعظمى والصغرى 23، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى26، وعلى شمال الصعيد 42 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب الصعيد43 للعظمى والصغرى 28.