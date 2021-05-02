متحدث الزمالك: «زيارة متبادلة قريباً بين القطبين»

/629570/متحدث-الزمالك-زيارة-متبادلة-قريبا-بين-القطبين

اكد عمرو الدرديري المتحدث الرسمي لنادي الزمالك في مداخلة هاتفية، على برنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة.

وأضاف خلال تصريحات إذاعية: "محمود الخطيب تحدث مع عماد عبد العزيز في مباراة نهائي الكأس لكرة اليد بشأن زيارة بين الناديين ورحب الطرفان بالأمر". وأكمل المتحدث الإعلامي للزمالك: "الارتباطات التي يمر بها الأهلي والزمالك والجدول المزدحم بالمباريات سبب تأخير تحديد موعد الزيارة". ويضيف الدرديري: "ننتظر زيارة مجلس إدارة الأهلي، وسنقوم بردها على الفور".

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