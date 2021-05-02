/629571/بيان-رسمي-مانشستر-يونايتد-يحدد-موعد-مباراة-القمة-بعد-المظاهرات

جاء نادي مانشستر يونايتد في بيان رسمي للنادي، بعد احداث الشغب التي جاءت من جمهور الفريق قبل إنطلاقة مباراة الفريق أمام ليفربول، في لقاء الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري علي ملعب الفريق “أولد ترافورد”، معقل الفريق.

رد نادي منشستر سيتي علي موقف موعد المباراة والتي تجمعة مع ليفربول، إلي أجل لغير مسمي، ولم يتم تحديد موعد المباراة حتي الآن، وببشكر تعاون الشرطة في فض الإحتجاجات أمام الملعبن

بيان مانشستر سيتي:

جاء في البيان: "بعد المناقشة مع الشرطة، البريميرليج ، والسلطات في مانشستر، تم تأجيل مباراتنا مع ليفربول حفظًا للأمن والسلامة بعد تلك المظاهرات".

وأضاف البيان: ‏"ستستمر المناقشات مع البريميرليج للأتفاق على موعد المباراة، جماهيرنا شغوفون للنادي، ونحن نعلم ونعترف تمامًا بالحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي". ‏

وأختتم البيان: "ولكن مع ذلك نحن نتأسف للفريق ونتأسف لما حدث والذي جعل المشجعون الآخرون، الموظفون و الشرطة جميعهم في خطر، نحن ايضًا نشكر الشرطة على دعمهم وسوف نساعدهم في أي تحقيقات لاحقة".

استمرت احداث الشغب حتي موعد إنتهاء المباراة داخل ملعب اللقاء وخارج الملعب والتي وصل عدد جمهور المحتجين إلي اكثر من 200 شخص، في محاولة الإعتراض علي أصحاب النادي ورؤسائه.