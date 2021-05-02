مدرسة المشاغبين بالألوان في عيد الفطر

دوت الخليجيعرض تفاصيل عرض مسرحية مدرسة المشاغبين بالألوان لأول مرة على شاهد التي أعلن عنها تركي آل شيخ.

نشر تركي آل شيخ فيديو لمسرحية مدرسة المشاغبين بالابيض و الأسود وسرعان ما تتحول إلى ألوان ودون عليه قائلًا: "‏مدرسة المشاغبين لأول مرة بالالوان على شاهد برعاية هيئة الترفيه".

ومن المقرر عرض مدرسة المشاغبين عبر منصة شاهد فى عيد الفطر، ضمن فعاليات "العيد معانا" على شاهد.

مسرحية مدرسة المشاغبين

مدرسة المشاغبين مسرحية كوميدية مقتبسة من الفيلم البريطاني "إلى المعلم مع الحب"، عرضت في أكتوبر 1973، والمسرحية من بطولة عادل إمام وسعيد صالح وهادي الجيار وأحمد زكي ويونس شلبي وحسن مصطفى وسهير البابلي وعبد الله فرغلي، وتأليف علي سالم، وإخراج جلال الشرقاوي.

قصة مسرحية مدرسة المشاغبين

تدور أحداث المسرحية في خمسة من الطلبة المشاغبين، يجمعهم فصل واحد داخل مدرسة لا يستطيع مديرها السيطرة على شغبهم، حيث يظهرون تفوقهم عليه في عدة مواقف، فيبعث مدير المنطقة بإمرأة معلمة لتتولى أمرهم، فيعبث معها الأشقياء أول الأمر محاولين طردها كمثل سابقيها، لكنها لا تمل، وتستطيع في النهاية أن تسيطر على مجرى الأمور وعلى الأولاد، كل هذا في جو كوميدي شيف.