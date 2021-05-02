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/629573/الرحاب-الرياضي-يكرم-لاعبي-المهرجان-الأول-للتايكوندو-صور
استضاف نادي الرحاب الرياضي المهرجان الأول للعبة التايكوندو بحضور العديد من الشخصيات العامة على رأسهم الدكتور أحمد زهران الخبير الفني للتايكوندو، وبإشراف عام من الاتحاد المصري للعبة.
وشارك 100 لاعب من مختلف الأندية على مستوى الجمهورية في مهرجان التايكوندو تحت إشراف الإتحاد المصري للعبة والدكتور إسماعيل مهران ، المشرف الفني على مشروع البطل الأولمبي.
الرحاب يكرم لاعبيه المميزين في التايكوندو
وقام محمد ممدوح، مدير عام نادي الرحاب، وأحمد سلطان، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للتايكوندو، وعمرو ابراهيم، نائب مدير عام نادي الرحاب ، وكريم شبانة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو بتسليم الجوائز للفائزين وسط تنظيم متميز من النادي .
يأتي هذا ضمن حرص نادي الرحاب على تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية المتنوعة للحفاظ على صحة سكان مدينة الرحاب.
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