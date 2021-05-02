اللهم أعنا .. دعاء مفتى الجمهورية فى اليوم الـ20 من رمضان

جدة - نرمين السيد - ودعا مفتى الجمهورية خلال الحلقة 20 قائلا : "اللهم إنّا نسألك التوبة ودوامها، ونعوذ بك من المعصية وأسبابها". وقال مفتى الجمهورية، في تاريخ الإسلام أيام مجيدة تطلع إليها النفوس لما فيها من دروس وعبر

، مشيرا إلى أن فتح مكة من أحد هذه الأيام التى يشهد التاريخ على سموها.

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