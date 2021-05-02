مفتى الجمهورية: فتح مكة انتصار عظيم للإسلام

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن فتح مكة يوم كريم تجلت فى كل مواقفه المشرقة بنودا سامية تمثل فى مجملها إعلانًا عامًّا قاطعًا يؤكد أن الأصل دائمًا وفى جميع الظروف هو التحلى بالقيم النبيلة والخصال الحميدة التى تقدِّم الإصلاح والتعمير على الإفساد والتدمير، وتجنح إلى السلام على حساب الحرب والقتال".





وأضاف مفتى الجمهورية، فى تصريحات اليوم الأحد، أن فتح مكة نصرٌ مبينٌ وانتصار عظيم للإسلام والمسلمين، يجب أن تستخلص منه الدروس المستفادة التى تؤسس لكيفية مجاهدة النفس، والنظر للمآلات، مع الخبرة والحكمة فى إدارة الأزمات، وبكل ذلك يكون التقدم والرقى والدعوة إلى الله تعالى والوقوف على مقاصد الشرع من الخلق.

وأوضح أن النبى (صلى الله عليه وسلم) تحمل هو وأصحابه (رضى الله عنهم) ألوان العذاب وبعدما صبروا على الإيذاء من أهل مكة جنحوا إلى توقيع صلح عُرف بمكان انعقاده فسمى بـ«صلح الحُدَيْبِيَة» حينما منعوا النبى صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه (رضى الله عنهم) من أداء العمرة، ورغم أن المسلمين فى هذا الوقت كانت لهم القوة والمنعة فى الجزيرة العربيَّة لكن النبى (صلى الله عليه وسلم) وعد بأنهم إن جاءوه بالصلح والسلام لَقَبِلَه منهم وأقره لهم، فكان الصلح على عشر سنين، ورضى النبى (صلى الله عليه وسلم) منهم بأثقل الشروط وأشدها، وذلك بالنظر إلى المصالح والمفاسد والمآلات.

وأردف مفتى الجمهورية : ولكن سرعان ما نقض أهل مكة وحلفاؤهم هذا الصلح، ولجأت قبيلة خزاعة إلى النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) وطلبوا منه النصرة والنجدة، فأجابهم النبى (صلى الله عليه وسلم)، وعليه قرر السير إلى مكة متواضعًا، وكان قد أعطى رايته سعد بن عُبادة (رضى الله عنه)، فبلغه (صلى الله عليه وسلم) أن سعدًا قال قبل أن يصلوا إلى مكة: "اليوم يوم الملحمة -يوم القتل-، اليوم تُستحَل الحرمة، اليوم أذل اللهُ قريشًا!" فما كان منه (صلى الله عليه وسلم) إلا أن أمر بنزع الراية منه وأعطاها لابنه قيس رضى الله عنه، بل أعلن صلى الله عليه وسلم خلاف ما قاله سعد قائلًا: «اليوم يوم المرحمة، اليوم أعز الله قريشًا».

وأوضح مفتى الجمهورية أن الله تعالى قد تمم لرسوله صلى الله عليه وسلم الفتح دون قتال أو إراقة للدماء المعصومة أو انتهاك للحرمات والأعراض، مع عفو كامل وصفح شامل فقال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»، ولم يجعل من مكة المكرمة غنيمة -وهو المنتصر- قليلًا ولا كثيرًا، لا بيتًا ولا أرضًا ولا مالًا، ولم يَسْبِ من أهلها أحدًا.

ولفت مفتى الجمهورية النظر إلى أن من آثار رحمته (صلى الله عليه وسلم) أنه كان لطيفًا رحيمًا بالناس أجمعين، ولم يكن فاحشًا ولا متفحِّشًا، ولا صخَّابًا، ولا يجزى بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، فهذا أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه يقول: "خدمت النبى صلى الله عليه وسلم عشر سنين، والله ما قال أفٍّ قط، ولا قال لشيء لِمَ فعلت كذا، وهلَّا فعلت كذا؟" وعن أم المؤمنين عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: "ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادمًا له، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئًا قط، إلا أن يجاهد فى سبيل الله".

وأضاف فضيلته: وهذا يدل على أن منهج النبى صلى الله عليه وسلم إنما هو الرحمة بالعباد، والتخفيف عنهم من الإصر والأغلال التى عليهم، قال تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: 159]؛ لذا كان حثُّه صلى الله عليه وسلم بقوله: «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء».

وشدد مفتى الجمهورية على ضرورة التأسى بالنبى (صلى الله عليه وسلم) فى تعامله مع الجميع وخاصة فى تعامل الأزواج فيما بينهم حتى نتلافى الخلافات الأسرية التى تحدث بين كثير من الأزواج، فليس هناك طرف دون طرف هو المسئول عن تفاقم المشكلات والخلافات الزوجية، بل كل منهما مسئول عن تلافى هذه المشكلات وإدارتها إدارة حضارية، فنحن فى حاجة ماسة وشديدة إلى إدارة حضارية للخلاف الأسرى، لأن هذا الخلاف الأسرى هو ظاهرة موجودة، وواقع لا يمكن أن تنفك عنه أسرة، سواء حصل الخلاف بنسبة كبيرة أو بنسبة صغيرة، لكن الأسرة الذكية والرشيدة والعاقلة هى التى تستطيع أن تحتوى هذه الخلافات وتميتها فى مهدها.