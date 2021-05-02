أسقف البحر الأحمر يشكر قيادات الأمن لتأمينهم احتفالات عيد القيامة

جدة - نرمين السيد - قدم الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر الشكر للواء سليمان شتا، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر والظباط والأفراد المسئولين، عن تأمين احتفالات عيد القيامة المجيد.





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