وزير الزراعة: حصاد 1.2 مليون فدان قمح 

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي حصاد محصول القمح بلغ حتى الآن 1.2 مليون فدان وتوريد حوالي مليون طن لوزارة التموين.

وأشاد ‏القصير، في تصريحات له اليوم الأحد، بجهود المزراعين، وقال ان إنتاجية القمح هذا العام مبشرة بالخير نتيجة لتطبيق الممارسات الزراعية والتقاوي الجيدة مع الالتزام بالتوصيات الفنية التي قامت الوزارة بإصدارها بصفة دورية بالإضافة إلى التواجد الميداني مع المزارعين لحل المشاكل التي تواجههم على أرض الواقع. ‏

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