/629574/بسبب-التلاعب-في-الاسعار-لصالح-التجار-طلب-احاطة-بشأن-مجاملات-بورصة-البيض
اعلن اللواء عبدالله لاشين ، عضو مجلس النواب ، تقدمه يطلب احاطة ،الي المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، لاحالته لوزير الزراعة للتحقيق في التلاعب في اسعار بورصة البيض الرئيسية .
تجاوز القائمين علي ادارة بورصة البيض الرئيسية
وقال النائب عبدالله لاشين ، في طلب الاحاطة أن هناك تجاوز كبير من القائمين علي ادارة بورصة البيض الرئيسية التابعة لوزارة الزراعة ، حيث يقومون بتحقيق مصالح التجار الكبار علي حساب صغار المنتجين ، حيث يتم تحديد السعر بالمجاملة وليس وفقا للمؤشرات الحقيقية للسوق التي تقوم علي مبدأ العرض والطلب.
شكوى من صغار التجار
وأكد لاشين ، إنه تلقي مئات الشكاوي من صغار التجار ، الذين اشتكوا من قيام ادارة بورصة الدواجن برفع الاسعار حسب رغبة كبار التجار ، كما يصدرون قرارات بخفض الأسعار بناءا علي توجيهات المنتجين الكبار قائلا :" يستغل اصحاب رؤوس المال فترة خفض اسعار البيض ويحصلون علي كل الكميات الموجودة في السوق بثمن بخس ".
وأضاف :" بعد ان يستحوذ كبار التجار علي كميات البيض الموجود في السوق تقوم بورصة البيض الرئيسية التابعة لوزارة الزراعة برفع الأسعار مرة أخري ليحقق بعدها هؤلاء التجار مكاسب مهولة ".
وأشار الي ان منظومة بورصة الدواجن الحالية تفتقد للعدالة الاجتماعية التي طالبت الحكومة بتطبيقها في جميع الوزارات حيث يتعرض صغار التجار الي خسائر كبيرة بسبب قرارت خفض الاسعار ، حيث ينفقون اموال طائلة علي الدواجن الموجودة بمزارعهم ولا يحصلون علي اي عائد "
وشدد لاشين ، علي ان مجلس النواب ، من خلال لجنة الزراعة ،سيسعي لوقف ما وصفه بتلك المهزلة حفاظا علي استمرار صغار المربين حتي لا تشرد أسرهم حيث سينتهي بهم الحال بعد كل تلك الخسائر للانسحاب من سوق العمل ، ومواجهة شبح البطالة .
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