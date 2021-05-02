/629574/بسبب-التلاعب-في-الاسعار-لصالح-التجار-طلب-احاطة-بشأن-مجاملات-بورصة-البيض

اعلن اللواء عبدالله لاشين ، عضو مجلس النواب ، تقدمه يطلب احاطة ،الي المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، لاحالته لوزير الزراعة للتحقيق في التلاعب في اسعار بورصة البيض الرئيسية .

تجاوز القائمين علي ادارة بورصة البيض الرئيسية

وقال النائب عبدالله لاشين ، في طلب الاحاطة أن هناك تجاوز كبير من القائمين علي ادارة بورصة البيض الرئيسية التابعة لوزارة الزراعة ، حيث يقومون بتحقيق مصالح التجار الكبار علي حساب صغار المنتجين ، حيث يتم تحديد السعر بالمجاملة وليس وفقا للمؤشرات الحقيقية للسوق التي تقوم علي مبدأ العرض والطلب.

شكوى من صغار التجار

وأكد لاشين ، إنه تلقي مئات الشكاوي من صغار التجار ، الذين اشتكوا من قيام ادارة بورصة الدواجن برفع الاسعار حسب رغبة كبار التجار ، كما يصدرون قرارات بخفض الأسعار بناءا علي توجيهات المنتجين الكبار قائلا :" يستغل اصحاب رؤوس المال فترة خفض اسعار البيض ويحصلون علي كل الكميات الموجودة في السوق بثمن بخس ".

وأضاف :" بعد ان يستحوذ كبار التجار علي كميات البيض الموجود في السوق تقوم بورصة البيض الرئيسية التابعة لوزارة الزراعة برفع الأسعار مرة أخري ليحقق بعدها هؤلاء التجار مكاسب مهولة ".

وأشار الي ان منظومة بورصة الدواجن الحالية تفتقد للعدالة الاجتماعية التي طالبت الحكومة بتطبيقها في جميع الوزارات حيث يتعرض صغار التجار الي خسائر كبيرة بسبب قرارت خفض الاسعار ، حيث ينفقون اموال طائلة علي الدواجن الموجودة بمزارعهم ولا يحصلون علي اي عائد "

وشدد لاشين ، علي ان مجلس النواب ، من خلال لجنة الزراعة ،سيسعي لوقف ما وصفه بتلك المهزلة حفاظا علي استمرار صغار المربين حتي لا تشرد أسرهم حيث سينتهي بهم الحال بعد كل تلك الخسائر للانسحاب من سوق العمل ، ومواجهة شبح البطالة .