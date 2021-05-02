كارثة تهدد المريض.. برلمانية تقترح كتابة الروشتات الطبية إلكترونيًا

/629576/كارثة-تهدد-المريض-برلمانية تقترح-كتابة-الروشتات-الطبية-إلكترونيا

تقدمت ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بكتابة روشتات المرضى إلكترونيًا بدلًا من كتابتها بخط اليد لتلافى الآثار الجانبية الناجمة عن قراءة الروشتة بشكل خاطئ.

كارثة تهدد حياة المريض

وأشارت ولاء التمامي إلى أن الروشتة تُعد أولى خطوات العلاج، غير أنها قد تصبح كارثة تهدد حياة المريض، إذا كانت مكتوبة بخط سيئ وتعثر الصيدلى في قراءتها أو تشابهت عليه الأحرف فصرف دواء وعقار للمريض غير الذي يقصده الطبيب، فإذًا الحل الجذري يكون بالروشتة المطبوعة إلكترونيًا.

الروشتة المطبوعة تحمي المريض

ولفتت إلى أن الروشتة المطبوعة تحمي المريض من أي لبس قد يحدث لأحد العاملين، غير المتخصصين، في الصيدليات أثناء قراءة روشتة طبيب بخط اليد.

وتابعت قائلًا: لا يخفى على أحد أن صيدليات مصر تعج بالمساعدين من حملة المؤهلات المتوسطة، وغير المؤهلين بالمرة للتعامل مع أي وصفة طبية؛ ويسعون لإحضار الدواء المدون بها، دون أي مراجعة من الصيدلي المختص.

واستعانت النائبة ولاء التمامي، في مطلبها، بدراسة علمية صادرة حديثًا من المعهد الوطني لكلية الأطباء في الولايات المتحدة، تشير إلى أن الأخطاء الناتجة عن صرف روشتات الأدوية المكتوبة بخط اليد من أطباء، بشكل غير مفهوم، تتسبب في وفاة نحو ٧ آلاف شخص سنويًا في أمريكا، كما أن نحو نصف مليون شخص يعانون إصابات سنوية بسبب الدواء الخطأ