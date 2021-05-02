آخر تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبدالعزيز

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شهدت الساعات الماضية حالة من الذعر داخل الوسط الفني بعد تعرض كلًا من الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز لوعكة صحية أدت إلى نقلهم للمستشفى، كشف البعض إصابتهما بفيروس كورونا المستجد ونقل سمير غانم على إثرها العناية المركزة.

دوت الخليج يكشف آخر التطورات الصحية لسمير غانم ودلال عبدالعزيز بعد نقلهما للمستشفى وتوضيح حقيقة إصابة سمير غانم بكورونا.

تطورات حالة سمير غانم الصحية

بدأت الحالة الصحية للفنان سمير غانم تتحسن، وكشف المصادر أنه تم نقل سمير غانم إلى المستشفى بسبب مشاكل بوظائف الكلى ومشكلات داخلية بوظائف الكبد ولم تكن هذه المرة الأولى لتعرض سمير غانم لهذه الوعكة الصحية ولكنه تعرض لها قبل شهرين، وتحسنت حالته الان ومن المقرر أن ينتقل خلال الساعات القادمة إلى غرفة الرعاية المتوسطة ثم إلى العادية تمهيدا لعودته للمنزل.

كشف الاعلامي عمرو أديب خلال برنامجه الحكاية الذي يعرض على قناة mbc مصر عن حالة سمير غانم الصحية بأنها ليس كورونا، قائلًا: "آخر الأخبار اللي عندنا أن الاستاذ سمير غانم تم نقله للمستشفى بالأمس بسبب الكلى وليس كورونا"، وذلك بعد تداول العديد من الأنباء تفيد إصابة سمير غانم بكورونا عقب إعلان الإعلامي رامي رضوان ولكن ظهرت مسحة كورنا الخاصة بسمير غانم سلبية.

حالة الفنانة دلال عبدالعزيز غير مستقرة

أما عن الفنانة دلال عبدالعزيز، فمازالت تعاني من فيروس كورونا في مرحلة خطرة، ولكن أفادت بعض المصادر الطبية بإمكانية تحسنها في وجود الرعاية الطبية الدقيقة.

وكانت قد نقلت الفنانة دلال عبدالعزيز إلى مستشفى بالقرب من طريق السويس لتلقي العلاج اللازم، ووضعت في العناية المركزة منذ 8 أيام إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكشف المصادر عن تعافي كلًا من دنيا سمير غانم وايمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد تمامًا من فيروس كورونا بعد ظهور إيجابية نتيجة المسحة الثانية للفيروس.

الجدير بالذكر، أنه انزعج العديد من الجمهور ومشاهير الوسط الفني بأنباء تدهور الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، واخذوا في تداول صور للثنائي طالبين الدعاء لهم بالشفاء العاجل كان على رأسهم الفنانة إسعاد يونس، والفنان عمرو سعد، وآيتن عامر، والإعلامي رامي رضوان.